قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، إن ما يحدث حاليًّا مع الولايات المتحدة ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل بشكل مباشر أو عن طريق من وصفهم بالأصدقاء في المنطقة.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، أنه يتلقى رسائل من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشكل مباشر كما في السابق وهذا لا يعني أنهم يتفاوضون، مشيرًا إلى أن الرسائل تشمل تحذيرات أو رؤى متبادلة تصل عبر الأصدقاء.

ولفت إلى أنه لا صحة للتفاوض مع جهة معينة بإيران والرسائل تصل عبر الخارجية وهناك اتصالات بين أجهزة الأمن، موضحًا أن تبادل الرسائل يتم ضمن إطار محدد عبر الحكومة وتحت إشراف مجلس الأمن القومي.

وتابع: لم نرسل أي رد على المقترحات الأمريكية الـ15 ولم نقدم أي مقترحات أو شروط.. ولم نتخذ أي قرار بشأن المفاوضات ولدينا ملاحظات عليها وشروطنا لإنهاء الحرب واضحة".

وأكد أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق النار بل اسعى لوقف كامل للحرب ليس في إيران وحدها بل في المنطقة كلها، موضحًا أن إيران هي ضمان عدم تكرار الاعتداءات وتقديم تعويضات عن الخسائر.

وشدد على أنه لا يمكن تهديد الشعب الإيراني وأنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترانب مخاطبته باحترام، موضحًا أن مضيق هرمز مفتوح بشكل كامل ومغلق فقط بوجه من يحاربون إيران، وتابع: "اتخذنا جميع الإجراءات لعبور سفن الأصدقاء مضيق هرمز بشكل آمن".

وأكد أن مضيق هرمز يمكن أن يكون معبرا للسلام والإجراءات الخاصة به ترتبط بالدول المطلة عليه، مشددا على أن إيران مستعدون لأي مواجهة برية، وقال: "أتمنى ألا يرتكب الأعداء أي خطأ في الحسابات".