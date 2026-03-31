قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الثلاثاء، إن بلاده تملك "الإرادة اللازمة لإنهاء هذه الحرب مع مراعاة مقتضياتها، لا سيما الضمانات الضرورية لعدم تكرار العدوان".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن بيزشكيان قوله إن "الحل لعودة الأوضاع إلى طبيعتها يكمن في وقف الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن مضيق هرمز مغلق أمام السفن والقطع البحرية التابعة للأطراف المعتدية وداعميها، محذراً من أن "أي تدخل خارجي تحت أي ذريعة في هذه الحرب والوضع الراهن بالمنطقة ستكون له عواقب خطيرة".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حرباً على إيران، خلفت آلاف القتلى والجرحى، من بينهم علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أسفرت في بعض الحالات عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الهجمات.