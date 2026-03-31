ترامب: المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب تتقدم بشكل جيد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء: إن "المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب تتقدم بشكل جيد".

وسُئل ترامب عن المبادرة التي طرحتها باكستان والصين لإنهاء الحرب، والتي تم الكشف عنها عنها اليوم، ولم ينتقدها أو يعارضها، لكنه في الوقت نفسه لم يؤكد أن الولايات المتحدة ستتبناها.

وأكد مصدر أن الصين تساعد الولايات المتحدة في الجهود الرامية لإنهاء الحرب، وأن البيت الأبيض لا يعارض المبادرة الباكستانية - الصينية.

ومع ذلك، لم يصدر حتى الآن رد رسمي من الولايات المتحدة أو إيران بشأن هذه المبادرة.

وعرضت باكستان والصين، في وقت سابق اليوم، الخطوط العريضة لخطة إنهاء الحرب، والتي تشمل عدة مراحل، من بينها وقف فوري لإطلاق النار، وبدء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ووقف الهجمات على أهداف البنية التحتية.

كما اقترحت الدولتان إعادة فتح مضيق هرمز، والتوصل إلى اتفاق سلام بدعم من الأمم المتحدة.

وكانت باكستان الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام العشرة الماضية. ومن غير المرجح أن تعلن إسلام آباد عن مبادرة كهذه دون أن تكون على علم بوجود دعم، ولو ضمني، من البيت الأبيض.

أما الصين، فبإمكانها التأثير بشكل كبير على القرارات داخل إيران.

وقال مسئول باكستاني: "توصلنا إلى مبادرة متوازنة من خمس نقاط، نعتقد أن جميع الأطراف يمكن أن تدعمها".