وفد من الاتحاد الأوروبي يحث الصين على تشديد الرقابة على الصادرات

دعا مشرعون من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بكين إلى تطبيق إجراءات فحص أكثر صرامة على الصادرات، وذلك خلال زيارتهم الأولى إلى الصين منذ ثماني سنوات.

وقالت رئيسة لجنة السوق الداخلية بالبرلمان الأوروبي آنا كافازيني، في بكين: "لقد أكدنا مرارا على أهمية خضوع الصادرات لرقابة أقوى من الجانب الصيني".

وأضافت كافازيني، أن على الشركات الامتثال للقانون وتكييف سياساتها بسرعة أكبر استجابةً للإجراءات التنظيمية الجارية.

ومن المقرر أن يواصل الوفد المكون من تسعة أعضاء، والمكلف بملفات السوق الداخلية وحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، زيارته في مدينة شنغهاي، حيث من المتوقع أن يلتقي بممثلين عن عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا، ومنصتي شي إن وتيمو الإلكترونيتين.