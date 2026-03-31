كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن جزءًا من حوار تلفزيوني مع أحد المسؤولين بإحدى القنوات الفضائية حول تنفيذ قرار الغلق الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، وظهر خلاله فرد شرطة -مرتديًا الزي الأميري الصيفي في غير التوقيت الرسمي- حال قيامه بجذب أحد المواطنين بطريقة غير لائقة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه بفحص الفيديو تبين أن المقطع المتداول والمشاهد التي يظهر فيها فرد الشرطة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الوزارة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي ذلك المقطع.