وزير الخارجية السعودي يلتقي الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة



التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2026م.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، مساء السبت، جرى خلال اللقاء، بحث المستجدات بشأن قطاع غزة، والجهود المبذولة حيالها.

وأمس الجمعة، تحدث ملادينوف في مؤتمر ميونيخ للأمن، مستعرضًا رؤيته لمستقبل قطاع غزة في المدى القريب.

وقال إن «غزة يجب أن تُدار من قبل سلطة انتقالية وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، في إشارة إلى اللجنة المحلية الخاضعة لإشراف مجلس السلام.

وشدد على أن السلطة الانتقالية ينبغي أن تحصل على سيطرة مدنية وأمنية كاملة على القطاع، منوهًا أن «ذلك يتطلب استكمال نزع سلاح جميع الفصائل الفلسطينية التي تمتلك أسلحة».

وأضاف: «ليس حماس فقط، بل أيضًا الجهاد الإسلامي، والعديد من الجهات الأخرى التي لديها سلاح وأنفاق ومنشآت إنتاج داخل غزة، يجب أن تنزع سلاحها». واعتبر أن هذا شرط لانسحاب إسرائيل من «الخط الأصفر» ولبدء إعادة إعمار القطاع.

وأكد ملادينوف أن الوضع في غزة «خطير جدًا»، محذرًا من تجدد الحرب.

وأكمل: «إذا لم نُنفذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، فسنعود إلى المرحلة الثانية من الحرب. وعندها لن يكون هناك مكان لمجلس السلام ولا لأيٍّ منا، حتى نبدأ بجمع الشظايا في نهايتها».