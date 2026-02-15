السوداني يدعو إلى توحيد الإجراءات والرسوم الجمركية من كل المنافذ لتحقيق العدالة التنافسية في السوق المحلية

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى دعم إجراءات هيئة المنافذ الحدودية في السيطرات المحاذية لإقليم كردستان العراق؛ لضمان توحيد الإجراءات والرسوم من المنافذ كافة، وتحقيق العدالة التنافسية في السوق، وتعزيز حماية المنتج المحلي.

وشدد رئيس الحكومة العراقية، خلال اجتماع مع كبار مساعديه خُصص لمتابعة الجهود في تنفيذ قرار الحكومة الخاص بتطبيق التعريفة الجمركية ونظام "أسكودا"، على "ضرورة مواصلة الجهود في تطبيق القرارات وتنفيذ التعريفة الجمركية وتطبيق نظام أسكودا بشكل كامل"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد "أن هذا الملف يمثل خطوة إصلاحية اقتصادية متكاملة، وأن القرارات المهمة والاستراتيجية المتخذة تهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي، ومعالجة الاختلالات المتراكمة، وضمان استحصال فروقات الرسوم بشكل منظم".

ووجه السوداني، خلال الاجتماع، "بتسهيل إخراج بضائع التجار والمستوردين من الموانئ، من خلال تصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في الميناء، التي ترتبت على تأخير إخراج البضائع والحاويات منذ بداية عام 2026".

وكانت بغداد والمحافظات العراقية قد شهدت، خلال الأسبوع الماضي، موجة مظاهرات للتجار رافقها إغلاق شامل للمراكز التجارية والأسواق والمتاجر؛ على خلفية قرار الحكومة العراقية بزيادة التعريفة الجمركية على استيرادات التجار على عدد من السلع والبضائع ابتداءً من مطلع العام الحالي، مما تسبب بارتفاع الأسعار في السوق المحلية.