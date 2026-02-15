أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن تحركات مجلس الإدارة في الفترة الأخيرة تستهدف معالجة التحديات المالية التي يمر بها النادي، مشيرًا إلى أنه أجرى زيارة إلى دولة الإمارات من أجل التفاوض حول اتفاقيات وشراكات تجارية من شأنها دعم موارد القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح نصر، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، أن الزمالك يواصل المنافسة بقوة رغم الظروف الصعبة، مشددًا على أن الفريق اعتاد تحقيق الانتصارات حتى في أوقات الأزمات.

وأشاد هشام نصر بالمدير الفني للزمالك معتمد جمال، مؤكدًا أن التوليفة التي اعتمد عليها، إلى جانب سياسة التدوير بين اللاعبين، صنعت حالة من الانسجام انعكست بشكل مباشر على النتائج، واصفًا أداءه بالناجح بالكامل.

وأضاف أن مجلس الإدارة يعمل بشكل مستمر على إيجاد حلول عملية للأزمة المالية، لافتًا إلى أن ثمار التحركات الأخيرة ستظهر قريبًا من خلال الإعلان عن مستجدات إيجابية.

واعترف نائب رئيس نادي الزمالك بوجود تقصير إعلامي في توضيح حجم الجهود المبذولة داخل النادي، مؤكدًا أن العمل جارٍ في أكثر من ملف لدعم الاستقرار.

وفيما يتعلق بالأجواء داخل المجلس، شدد نائب رئيس الزمالك على أن اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي، لكنه لا يؤثر على وحدة الهدف، موضحًا أن جميع الأعضاء متفقون على أولوية مصلحة النادي ولن يبتعد أي منهم بسبب الخلافات.