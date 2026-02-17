مسئول أمريكي: الإيرانيون سيعودون خلال أسبوعين بمقترحات لسد الثغرات

قال مسئول أمريكي اليوم الثلاثاء، إن إيران أوضحت أنها ستقدم مقترحات مفصلة خلال الأسبوعين المقبلين لسد الثغرات في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وصرح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في معرض حديثه عن تفاصيل المناقشات التي جرت في جنيف: "أُحرز تقدم، لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة».

وأضاف: «الجانب الإيراني أكد أنه سيعود خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الثغرات القائمة في مواقفنا».

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران توصلت إلى تفاهم بشأن «المبادئ الرئيسية» خلال المفاوضات غير المباشرة التي جرت الثلاثاء في جنيف، مع الولايات المتحدة.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الثلاثاء: «أجرينا مباحثات أكثر جدية من الجولة السابقة، وكانت الأجواء بناءة، وتم طرح أفكار مختلفة وبحثناها بشكل جدي».

وأشار إلى أن الطرفين لا يزال لديهما قضايا يتعين عليهما العمل لحلها، موضحًا أنهما سيعملان على نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة ويتبادلانها.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا اتسمت «بجدية عالية».