غرفة الصناعة والتجارة بألمانيا ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني إلى 1% هذا العام

صرحت هيلينا ميلنيكوف، المديرة التنفيذية لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية في برلين، أن الاقتصاد الألماني يتعافى في تقديرها من أزمته بوتيرة بطيئة.

وأوضحت ميلنيكوف أن المعنويات تحسنت بشكل طفيف لكنها لا تزال متشائمة، ولفتت إلى أن الانتعاش يتم بخطوات متثاقلة.

وأضافت أن شريحة واسعة من الشركات تواجه مشاكل تتمثل في ارتفاع تكاليف المواقع وضعف الطلب المحلي، إضافة إلى حالة التقلبات الجيوسياسية كما يحدث مع الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأظهر استطلاع اجرته الغرفة، وشمل نحو 26 ألف شركة، تحسناً طفيفاً في وضع الأعمال مع بداية العام. وبثت التوقعات الخاصة بالتصدير بعض الأمل لدى الشركات؛ حيث توقعت 22% من الشركات زيادة في صادراتها خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، بزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية عن الخريف الماضي.

ورفعت الغرفة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026 قليلاً لتصل إلى 1%، متوافقة بذلك مع تقديرات الحكومة الاتحادية.

ومع ذلك، أشارت ميلنيكوف إلى أن هذا النمو يعود في جزء كبير منه إلى تأثيرات إحصائية وتقويمية؛ إذ يتضمن هذا العام عدداً أكبر من أيام العمل لوقوع العطلات الرسمية في عطلات نهاية الأسبوع.

وحسب الغرفة، تتخلف ألمانيا عن بقية الدول من حيث النمو.

وكانت الغرفة توقعت في نوفمبر الماضي نموًا بنسبة 0.7 بالمئة لعام 2026، وذلك بفضل النفقات المليارية من جانب الحكومة على البنية التحتية والدفاع في دعم الاقتصاد.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن الشركات لا تزال مترددة للغاية بشأن خططها الاستثمارية المحلية، حيث قالت ميلنيكوف إن الشركات تركز استثماراتها على الاحتياجات التعويضية، مثل استبدال الآلات، منوهة إلى أن الاستثمار في الابتكار انحدر إلى أدنى مستوى له.

وأكدت الغرفة أن الحالة المعنوية السيئة وصلت بالفعل إلى سوق العمل، حيث تخطط 12 بالمئة من الشركات لزيادة عدد موظفيها، في مقابل 23 بالمئة تتوقع تراجع عدد موظفيها.

dpa