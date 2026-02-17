روسيا تمنح جهاز الأمن الفيدرالي السلطة لفرض حظر على الهواتف المحمولة والإنترنت

وافق البرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، على تشريع عاجل يسمح لجهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي) بإصدار أوامر لشركات الاتصالات بفرض حظر على اتصالات الهواتف المحمولة والإنترنت.

ووافق مجلس الدوما، وهو مجلس النواب بالبرلمان الروسي، على القراءتين الثانية والثالثة لتعديل قانون الاتصالات في جلسة عاجلة.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم إسقاط الصياغة التي تتطلب اتخاذ قرارات من هذا النوع لحماية المواطنين والدولة من التهديدات الأمنية من النص النهائي، وبدلا من ذلك، ستحدد قيادة البلاد الأسباب.

وقالت التقارير، إن هذا التشريع يسمح للرئيس فلاديمير بوتين، على سبيل المثال، بإصدار أمر بإغلاق الإنترنت عن الدولة بأكملها أو عن منطقة معينة.

وذكرت وكالة أنباء تاس الحكومية، أن شركات اتصالات الهواتف المحمولة سيتم اعفائها من المسؤولية إذا اشتكى العملاء من الحظر.