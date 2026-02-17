أفغانستان تفرج عن ثلاثة جنود باكستانيين وتسلمهم لوفد سعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الحكومة الأفغانية اليوم الثلاثاء إنه تم الإفراج عن ثلاثة جنود باكستانيين محتجزين في أفغانستان وتسليمهم إلى وفد سعودي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، عبر منصة إكس، إن الجنود تم أسرهم في 12 أكتوبر 2025 أثناء اشتباكات مع القوات الباكستانية.

وأضاف مجاهد، أن الإفراج عنهم جاء بناء على طلب من السعودية وتزامن مع وصول وفد سعودي إلى كابول، ولم تعلق باكستان بعد على الخطوة.

ونشبت اشتباكات عنيفة بين الدولتين الجارتين بعد غارة جوية باكستانية على كابول في التاسع من أكتوبر.

وردت القوات الأفغانية، بشن هجمات على خط دوراند المتنازع عليه على الحدود الأفغانية- الباكستانية.

وتتهم باكستان، حركة طالبان الافغانية بإيواء مسلحين مرتبطين بتصاعد الهجمات ضدها، بينما تنفي كابول استخدام أراضيها لشن هجمات على باكستان.

كانت باكستان وأفغانستان قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية في شهر أكتوبر الماضي ولكنه لم يصمد واعقبه محادثات بين الطرفين في اسطنبول التركية لم تسفر عن نتائج.