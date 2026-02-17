مصرع خمسة أطفال جراء حريق في غرفة تخزين شمال شرق إسبانيا

قال مسئولون اليوم الثلاثاء، إن حريقا اندلع في غرفة تخزين في الطابق العلوي من مبنى سكني بشمال شرق إسبانيا مما أسفر عن مقتل خمسة أطفال حوصروا داخل الغرفة وإصابة خمسة أشخاص آخرين في أماكن أخرى من المبنى.

وقالت الشرطة في إقليم كتالونيا إن الحريق اندلع في حوالي الساعة التاسعة مساء الاثنين في مانليو، وهي بلدة يقطنها نحو 21 ألف شخص في المنطقة الواقعة شمال برشلونة، وتم التعرف على الضحايا الذين لقوا حتفهم وهم قاصرون تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما ولم يكونوا من سكان المبنى.

وتحقق الشرطة في سبب اندلاع الحريق وسبب عدم تمكن الأطفال من الهروب من الغرفة.

ورفضت الشرطة القول ما إذا كانت تدرس القضية باعتبارها جريمة قتل محتملة.

وقالت خدمات الطوارئ إن من بين المصابين في أماكن أخرى بالمبنى، خرج أربعة من المستشفيات في وقت لاحق بينما لم تتطلب حالة المصاب الخامس نقله إلى المستشفى.

وأعرب رئيس حكومة كتالونيا سلفادور إيلا عن تعازيه لعائلات الضحايا، قائلا إنه "يشعر بحزن عميق لوفاة خمسة أشخاص".