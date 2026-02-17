فرنسا تفرج عن ناقلة يشتبه في انتمائها لأسطول الظل الروسي بعد سداد غرامة بملايين اليوروهات

قالت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها أفرجت عن ناقلة اعترضتها الشهر الماضي في البحر الأبيض المتوسط للاشتباه في انتمائها لأسطول الظل الروسي الذي يشحن النفط في انتهاك للعقوبات الدولية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل - بارو، في منشور عبر منصة إكس، إن الناقلة جرينش ستغادر المياه الفرنسية بعدما دفعت غرامة "عدة ملايين من اليوروهات" و"توقف مكلف استمر ثلاثة أسابيع".

وأضاف بارو: إن التحايل على العقوبات الأوروبية له ثمن. لم تتمكن روسيا بعد الآن من تمويل حربها في ظل الإفلات من العقوبة عن طريق أسطول شبحي قبالة سواحلنا".

وحول الجيش الفرنسي مسار السفينة الشهر الماضي وجعلها ترسو في ميناء فوس- سور- مير في إطار تحقيق بشأن عدم رفعها علما قانونيا.

وتم الإبقاء على الطاقم الهندي على متن السفينة.