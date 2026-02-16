 وزير الخارجية الأمريكي: سوريا تسير في اتجاه إيجابي - بوابة الشروق
الإثنين 16 فبراير 2026 12:26 ص القاهرة
وزير الخارجية الأمريكي: سوريا تسير في اتجاه إيجابي

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الأحد 15 فبراير 2026 - 11:40 م | آخر تحديث: الأحد 15 فبراير 2026 - 11:40 م

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن سوريا تسير في اتجاه إيجابي، وإن واشنطن ترحب بمسار التطورات في هذا البلد.

جاءت ذلك في تصريحات أدلاها، الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، خلال زيارته الرسمية إلى براتيسلافا.

ولفت الوزير الأمريكي إلى أنه "لم ينكر أحد هنا أن سوريا قد تشكل مشكلة كبيرة".

وتساءل قائلا: هل سيكون الأمر سهلا؟ لا. هل سيكون صعبا؟ بالتأكيد. هل ستشهد أياما جيدة وأخرى سيئة، مع صعود وهبوط؟ لا شك في ذلك".

ومضى بالقول: "نحن راضون عن مسار التطورات في سوريا، ويجب أن نحافظ عليه".

وأكد أن الإدارة الأمريكية وجدت نفسها أمام خيارين بشأن سوريا، موضحا أن بلاده اختارت التعاون مع المسئولين السوريين.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

