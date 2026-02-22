انتشال جثث 9 متزلجين لاقوا حتفهم جراء انهيار جليدي بولاية كاليفورنيا

انتشلت طواقم الإنقاذ جثث تسعة متزلجين في المناطق الوعرة لاقوا حتفهم في انهيار جليدي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل أربعة أيام، حسبما ذكرت السلطات يوم السبت، لتختتم بذلك عملية مروعة أعاقتها تساقط الثلوج الكثيفة.

ووصل فريق بحث إلى جثث 8 ضحايا وعثروا على شخص آخر كان مفقودا ويفترض أنه فارق الحياة منذ انهيار يوم الثلاثاء على قمة "كاسل بيك" بالقرب من بحيرة تاهو. وعثر على الشخص التاسع الذي كان مفقودا في مكان "قريب نسبيا" من الضحايا الآخرين، ولكن كان من المستحيل رؤيتهم بسبب ظروف انعدام الرؤية يوم الثلاثاء عندما تم تحديد موقع الآخرين.

وكانت جهود انتشال جثث الضحايا قد توقفت لعدة أيام بسبب الثلوج الكثيفة والتهديد بوقوع المزيد من الانهيارات الجليدية.

واستعادت مروحيات تابعة للحرس الوطني في كاليفورنيا ودورية الطرق السريعة في كاليفورنيا الجثث صباح السبت عن طريق رفعها من الجبل ونقلها إلى "عربات الثلوج" القريبة - وهي شاحنات مجهزة للنقل فوق الجليد.