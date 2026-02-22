البرازيل والهند توقعان اتفاقا استراتيجيا حول المعادن النادرة لتعزيز استقلالهما عن الصين وأمريكا

أبرمت البرازيل والهند، اليوم السبت، اتفاقا بشأن المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، بما يعزز التعاون فيما يتعلق بالموارد الاستراتيجية بين بلدين كبيرين في الجنوب العالمي، في إطار سعيهما لتنويع علاقاتهما التجارية.

وتنص مذكرة التفاهم غير الملزمة حول العناصر الأرضية النادرة على وضع إطار للتعاون بين البلدين، يركز على الاستثمار المتبادل والاستكشاف والتعدين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ملفات أخرى.

وتملك البرازيل ثاني أكبر احتياطيات في العالم من العناصر الأرضية النادرة، التي تستخدم في نطاق واسع من المنتجات، بينها الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية ومحركات الطائرات النفاثة.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للصحفيين: "إن زيادة الاستثمارات والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية تقع في صلب اتفاق ريادي وقعناه اليوم".

كما اتفق البلدان على أطر قانونية في مجموعة من الموضوعات، من بينها ريادة الأعمال والصحة والبحث العلمي والتعليم.

وكان لولا قد وصل إلى الهند في زيارة دولة يوم الأربعاء تستمر حتى الأحد، سعيا لتعميق العلاقات مع نيودلهي التي تعد، مثل البرازيل، عضوا مؤسسا في تكتل بريكس بلاس للدول النامية. وشارك خلال الزيارة في قمة حول الذكاء الاصطناعي.

وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي البرازيل في يوليو/تموز من العام الماضي، بينما كانت رحلة لولا إلى الهند ثاني زيارة دولة له هناك.

ويأتي اتفاق العناصر الأرضية النادرة ضمن استراتيجية أوسع لدى الهند والبرازيل لتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي عن الصين والولايات المتحدة عبر تنويع الشراكات، بحسب أوليفر ستوينكل، أستاذ العلاقات الدولية في مؤسسة جيتوليو فارجاس، وهي مركز أبحاث وجامعة.