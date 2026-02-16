أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده ستقوم، بدعم من أذربيجان، ببناء محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي في مدينة نيش.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة الصربية بلغراد، الأحد.

وأشار فوتشيتش إلى أن بلاده تمتلك علاقات ممتازة مع أذربيجان.

وقال إنه سيتم بناء محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي بالقرب من مدينة نيش الواقعة جنوبي صربيا، بدعم من أذربيجان.

وأضاف: "سنبدأ في المرحلة الأولى بقدرة مركبة تبلغ 500 ميجاواط. وقد قال علييف إنه سينخرط شخصيا في المشروع".

وتابع: "قد لا تصدقون، لكن أذربيجان شيدت محطة غاز طبيعي بقدرة 1890 ميغاواط خلال عامين فقط".

وأوضح أن مشروع المحطة يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لما ينبغي على صربيا القيام به في المستقبل".

وأردف: "يجب علينا التفكير في بناء المزيد من محطات الغاز الطبيعي، وحتى محطات نووية صغيرة، ومراكز بيانات، وغير ذلك".

وأعرب فوتشيتش عن اعتقاده بأن محطة الغاز الطبيعي قد تدخل الخدمة في عام 2029.

كما أكد أنه بحث مع علييف التعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين أيضا، مشيرا إلى أن أذربيجان تقف دائما إلى جانب صربيا.

وذكر أن زيارة علييف إلى صربيا شهدت إلى جانب الاتفاق الأولي لبناء محطة الغاز الطبيعي، توقيع 6 اتفاقيات تعاون تشمل مجالات الأمن الغذائي، والاقتصاد، والاتصالات، والثقافة، والرياضة، والصحة.