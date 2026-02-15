مسئول ملف أمن الحدود الأمريكية: قوة أمنية صغيرة ستبقى في مينيسوتا

قال توم هومان، مسئول ملف أمن الحدود في البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن أكثر من ألف عناصر لإنفاذ قوانين الهجرة غادروا منطقة "المدينان التوأم" (مينيابوليس وسانت بول) في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وسيغادر المئات غيرهم في الأيام المقبلة ضمن تقليص إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها المكثفة لإنفاذ قوانين الهجرة.

وأوضح هومان في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) الأمريكية إن قوة أمنية "صغيرة" ستبقى لفترة وجيزة لحماية عناصر إنفاذ قوانين الهجرة المتبقين، وستتدخل "في حال خرج عناصرنا وتعرضوا لتطويق من جانب مثيري الشغب وخرجت الأمور عن السيطرة". ولم يوضح هومان ما المقصود بكلمة "صغيرة".

وأضاف أيضا أن العناصر سيستمرون في التحقيق في مزاعم تتعلق بالاحتيال، وكذلك في مظاهرة معادية لإنفاذ قوانين الهجرة عطلت قداسا في إحدى الكنائس.

وقال هومان: "لقد قمنا بالفعل بسحب أكثر من ألف شخص، وسنقوم بسحب مئات آخرين اعتبارا من غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء. وسنعود إلى الحجم الأصلي للقوة."

وكان قد تم إرسال آلاف من عناصر إنفاذ القانون إلى منطقة مينيابوليس وسانت بول ضمن "عملية مترو سيرج" التابعة لإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.

كانت قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية قد شنت عملية"مترو سيرج" في الأول من ديسمبر التي تركزت على منطقة سانت بول مترو في مينيابوليس وأسفرت عن اعتقال أكثر من أربعة آلاف شخص ، وبينما وصفت إدارة ترامب المقبوض عليهم بأنهم" مجرمون أجانب خطيرون "، فإن الكثير منهم ليس لديهم سجلات جنائية، ومن بينهم أطفال ومواطنون أمريكييون، ومع ذلك تم اعتقالهم أيضا.