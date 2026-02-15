فاديفول يبدي موقفا متحفظا حيال إمكانية إنشاء مظلة حماية نووية أوروبية

أبدى وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، موقفا متحفظا حيال النقاش الجاري حول إنشاء مظلة حماية نووية أوروبية.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال فاديفول اليوم الأحد :"بصراحة، هناك ما يكفي من الأسلحة النووية في العالم، وعلينا أن نفكر مليا فيما إذا كنا بحاجة دائما إلى المزيد منها"، مضيفا أن فرنسا وبريطانيا، كشريكين أوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تمتلكان بالفعل أسلحة نووية، فضلاً عن وجود مظلة الحماية الأمريكية القائمة.

وأكد الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أنه "لا أحد في واشنطن يشكك في هذه المظلة"، ناصحاً بشدة بعدم التشكيك فيها من المنظور الأوروبي أيضاً.

وتابع فايفول: "أعتقد أن كل ما سنقوم به في مجال الدفاع مستقبلاً سيظل يُنظم على المستوى الوطني وليس على المستوى الأوروبي".

وعلل فاديفول ذلك بأن أوروبا ليست دولة واحدة بحد ذاتها، ولن تكون كذلك في المستقبل، موضحا: "هذا يعني أننا نتحدث عما تسهم به كل دولة على حدة، وهذا هو جوهر المحادثات الجارية بين فرنسا وألمانيا".

وكان المستشار الألماني ميرتس صرح أول أمس الجمعة خلال مؤتمر ميونخ للأمن بأنه بدأ محادثات أولية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الردع النووي الأوروبي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض على الأوروبيين منذ عام 2020 تعاونا وثيقا في مجال الردع النووي استنادا إلى الترسانة الفرنسية، غير أن المستشارة السابقة أنجيلا ميركل وخلفها أولاف شولتس تعاملا مع هذا العرض بعين الشك.