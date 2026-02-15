وزيرة الخارجية البريطانية تدافع عن حظر منظمة فلسطين أكشن

دافعت وزير الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، عن قرارها بحظر منظمة "فلسطين أكشن" وتصنيفها منظمة إرهابية، بعدما قضت المحكمة العليا بأن الخطوة غير شرعية و "غير متناسبة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الأحد.

ولدى مطالبة كوبر في أحد برنامج قناة "سكاي نيوز" بتفسير قرارها، قالت: "لقد اتبعت النصائح والتوصيات الواضحة، من خلال عملية جدية تتبعها وزارة الداخلية، تتضمن وكالات مختلفة فضلا عن مشورة الشرطة، التي كانت واضحة للغاية بشأن التوصية بحظر هذه المنظمة".

وأضافت: "وخلصت المحكمة أيضا إلى أن هذه ليست جماعة احتجاج عادية، وتوصلت إلى أنها ارتكبت أعمالا إرهابية، وأنها ببساطة لا تتماشى مع القيم الديمقراطية، وأنها روجت للعنف."

وكانت كوبر حظرت المنظمة في يوليو الماضي عندما كانت وزيرة للأمن الداخلي.

وحكمت المحكمة العليا أمس الأول الجمعة ضد حظر الحكومة بعد طعن "فلسطين أكشن" على القرار.

وقد يكون للحكم تداعيات على آلاف الأشخاص الذين تم القبض عليهم بسبب دعمهم لمنظمة "فلسطين أكشن" خلال احتجاجات في أنحاء البلاد.

ولا يزال الحظر ساريا في الوقت الحالي، وقالت خلف كوبر في منصب وزيرة الداخلية، شبانة محمود، إنها ستطعن على قرار المحكمة.

ويجعل حظر المنظمة الانتماء إليها أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

كانت الحكومة حظرت "فلسطين أكشن" بعدما اقتحم نشطاء قاعدة لسلاح الجوي الملكي في يونيو الماضي للاحتجاج على الدعم العسكري البريطاني لحرب إسرائيل ضد حماس في غزة.

ونفذت منظمة "فلسطين أكشن" احتجاجات في مواقع عسكرية وصناعية في بريطانيا منذ تأسيسها في عام 2020، بما في ذلك اقتحام منشآت تمتلكها شركة صناعة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز يو كيه". وقال مسئولون إن أعمال المنظمة تسبب في خسائر قيمتها ملايين الجنيهات وهو ما أثر على الأمن القومي.