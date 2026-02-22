السكان الأصليون في البرازيل يحتلون ميناء نهريا لشركة أمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتل السكان الأصليون في البرازيل ميناء نهريا لشركة كارجيل الأمريكية الزراعية أثناء احتجاجات ضد رفع الوحل من قاع النهر الواقع بمنطقة الأمازون، وأوقفوا العمليات هناك، حسبما ذكرت الشركة اليوم السبت.

وقالت شركة كارجيل إن عملياتها في منشأة "ساتيتس" بمدينة سانتاريم في ولاية بارا شمالي البلاد توقفت بالكامل أمس الجمعة. وقد تم إجلاء الموظفين من الموقع. وتعد الأنهار ذات أهمية استراتيجية للشركات من أجل تصدير الحبوب والمواد الخام.

وأكدت الشركة أن "عملين عنيفين للمحتجين أثرا على أصول الشركة في البرازيل".

وبالإضافة إلى الاحتجاجات في سنتاريم، تم تخريب واجهة مقر الشركة في ساو باولو.

ويقول المحتجون من السكان الأصليين إنهم يناضلون من أجل نيل حقوقهم.