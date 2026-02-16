أمريكا: لا يوجد مسار واضح لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة

لم تظهر أي مؤشرات على التوصل إلى حل وسط بين أعضاء في الكونجرس والبيت الأبيض في معركتهم حول الرقابة على عناصر إنفاذ قوانين الهجرة الفيدراليين، التي أدت إلى توقف تمويل وزارة الأمن الداخلي.

وبدأ إغلاق جزئي للحكومة، أمس السبت، بعد فشل الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس وفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى شهر سبتمبر.

ويطالب الديمقراطيون بإجراء تغييرات على الطريقة التي تُدار بها عمليات إنفاذ قوانين الهجرة بعد إطلاق عناصر فيدرالية النار وقتل المواطنين الأمريكيين أليكس بريتي ورينيه جود في مدينة مينيابوليس الشهر الماضي.

ويؤثر هذا المأزق على وكالات مثل إدارة أمن النقل، ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، وخفر السواحل الأمريكي، والخدمة السرية، وإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، وحماية الجمارك والحدود الأمريكية.

وقال مسئول ملف أمن الحدود في البيت الأبيض توم هومان إن الإدارة الأمريكية غير مستعدة للقبول بمطالب الديمقراطيين التي تقضي بأن يحدد الضباط الفيدراليون هويتهم بوضوح، وأن يخلعوا أقنعتهم أثناء العمليات، وأن يعرضوا أرقام هوية مميزة.

وأضاف هومان: "أنا أيضا لا أحب الأقنعة"، لكنه أضاف: "هؤلاء الرجال والنساء يجب أن يحموا أنفسهم."



