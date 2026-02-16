صحة غزة: شهيدان و11 إصابة جراء خروقات الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية: شهيدان و11 إصابة.

وأعلنت ارتفاع ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 603 شهداء، و1618 إصابة، و726 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و63 شهيدًا، و171 ألفًا و726 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستشهد مواطن فلسطيني، صباح الاثنين، في قصف إسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مع مواصلة قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار.

وقال مصدر طبي إن مواطنًا استشهد بنيران قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي غزة، في حين شنت تلك القوات عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

ووفق مصادر محلية، قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية شرقي خانيونس ورفح جنوبي القطاع، وذلك حسبما نشره المركز الفلسطيني للإعلام.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه بحر مدينة غزة التي تعرضت أطرافها الشرقية لقصف مدفعي أيضًا.