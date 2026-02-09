حماس: إسرائيل تصعد خروقاتها لاتفاق وقف النار تحت ذرائع كاذبة

قالت حركة "حماس"، مساء الاثنين، إن إسرائيل تصعّد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي تحت "ذرائع كاذبة"، مطالبة الوسطاء بإلزامها "بوقف الخروقات".

جاء ذلك في بيان مقتضب لمتحدث الحركة حازم قاسم، قال فيه إن إسرائيل تصعّد الخروقات عبر "قصف المنازل المدنية".

وأوضح قاسم أن ذلك يأتي "تحت ذرائع كاذبة"، معتبرا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل "جهود الوسطاء والدول الضامنة التي تسعى لاستمرار الهدوء في القطاع".

وطالب الوسطاء والدول الضامنة بـ"إلزام إسرائيل بوقف خروقاتها للاتفاق".

ومنذ صباح الاثنين، قتلت إسرائيل بالقصف وإطلاق النيران 9 فلسطينيين بينهم 4 في مدينة رفح التي يحتلها الجيش بموجب الاتفاق، و5 في مناطق خارج نطاق انتشاره، وفق مصادر طبية وشهود عيان وبيان للجيش الإسرائيلي.

وفي الأسابيع الماضية أعلن جيش الاحتلال قتل عشرات الفلسطينيين في رفح، مدعيا رصد خروجهم من أنفاق.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي نحو 581 شخصا، وأصاب 1553 آخرين في أنحاء مختلفة من القطاع.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.