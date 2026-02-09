قال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن في المزارع سجلت 85 جنيهًا للكيلو خلال اليومين الماضيين، نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب استعدادًا لشهر رمضان، مؤكدًا أن هذا الارتفاع موسمي ومؤقت.

وأضاف "العناني" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الأحد، أن الطلب على الدواجن يشهد مستويات غير مسبوقة خلال هذه الفترة، مع تغير النمط الاستهلاكي للمواطنين للاتجاه أكثر إلى الدواجن، وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى وجود إنتاج فائض في السوق.

وتابع أن السعر الحالي 85 جنيهًا لا يُعد “مرعبًا”، مشيرًا إلى أن السعر في محال البيع للمستهلك المفترض أن يزيد بنحو 8 جنيهات فقط عن سعر المزرعة.

وأكد أن صغار المربين يعانون بشكل كبير، وأن عددًا منهم خرج بالفعل من منظومة الإنتاج، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي ليس تعويض الخسارة، وإنما الحفاظ على استمرارية الصناعة.

وتحدث عن استيراد الدواجن أو المجزآت، مؤكدًا أنه لا داعٍ له لأنه لا يضر بالصناعة فقط بل يقتلها، خاصة في ظل ارتفاع حجم الإنتاج المحلي وامتلاء المزارع بالدواجن.

ولفت إلى أن الأسبوع الأول من شهر رمضان سيشهد عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، نافيًا حدوث أي قفزات جديدة في أسعار الدواجن خلال الأسبوع المقبل، في ظل توافر إنتاج مرتفع بالسوق.

وأردف ن سعر كرتونة البيض الذي وصل إلى 120 جنيهًا، لا يثير القلق، خاصة أن تكلفة الإنتاج تصل إلى نحو 110 جنيهات، بما يحقق هامش ربح بسيط للمربين.

وعُقد اجتماع ثلاثي ضم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار التنسيق لتوفير السلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان، وأسفر عن الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة ومجزآت الدواجن من عدة دول، بهدف تنويع مصادر الإمداد وزيادة المعروض بالسوق المحلية وضمان استدامة توافر السلعة.