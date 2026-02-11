هنأ الإعلامي أحمد موسى، الفريق أشرف سالم بعد توليه وزارة الدفاع، مؤكدًا أن الجيش المصري هو من أقوى الجيوش في العالم.

وقال موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «طول ما إنت ماشي صح هيتم تعطيلك واستهدافك.. اليوم الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي إحنا منتظرين كشعب العمل المبدع، خلاص نبدأ نشتغل».

وأضاف أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بـ 8 تكليفات، وسيتم العمل على هذه التكليفات منها الصناعة والسياحة، مشيرا إلى أن تكليفات الرئيس واضحة ومحددة.

وتابع: «عندنا إمكانيات نعمل كده، ودي طموحات الرئيس السيسي للبلد وللشعب، وافتتاح المتحف المصري الكبير كان العالم كله بيشاهده يعني عندنا الإمكانيات دي.. أي دولة النهاردا بتحب تحط إيدها في إيد القوي إحنا النهارده الأمريكان والأوروبيين وتركيا والصين والأشقاء العرب معانا».

وأشار إلى أن مصر لديها توازن هائل للسلام في المنطقة، ومصر دائمًا دولة تتحدث عن السلام.

واستكمل موسى: «السلام يحتاج قوة كبيرة تحميه، وجيشنا هو الضامن للأمن والاستقرار في المنطقة، وكل دولة تعلم قوتك وحضارتك وتاريخك وقوتك الناعمة وقوة الردع المتواجدة».

وذكر: «مصر لا تجمعها مشاكل مع أحد، ودايمًا نكون عندنا تفاؤل ولو قعدت تقول هختار فلان مسئول الناس هتفضل تقول ليه اختارت فلان لذلك كان يجب أن يتم اختيار الوزراء بهذا الشكل، واستمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لم يكن من فراغ، إحنا عايشين في الشارع يا جماعة، أصل اللي عايش في الشارع غير اللي قاعد في التكييف، وشايفين اللي بيحصل».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في إطار استكمال إجراءات تعديل تشكيل الحكومة، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.