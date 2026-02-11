 نتنياهو لترامب: أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون بلا تاريخ انتهاء - بوابة الشروق
الأربعاء 11 فبراير 2026 9:25 م القاهرة
نتنياهو لترامب: أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون بلا تاريخ انتهاء

وكالات
نشر في: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 9:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 9:09 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن إبرام أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون غير مقيد بتاريخ انتهاء، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف نتنياهو، خلال لقاء ترامب في البيت الأبيض: "سنواصل تعزيز التحالف المتين مع الولايات المتحدة"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ووصل نتنياهو إلى البيت الأبيض الأربعاء لإجراء محادثات حول إيران مع الرئيس الأمريكي.

ونقلت سيارة دفع رباعي سوداء تحمل أعلاماً إسرائيلية وأمريكية نتنياهو عبر طريق جانبي من بلير هاوس، وهو بيت ضيافة قريب تقيم فيه كبار الشخصيات الزائرة.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، على وثيقة الانضمام لمجلس السلام في غزة، وذلك قبيل لقاء جمعه بترامب في واشنطن.

