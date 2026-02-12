أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، بتسيير أعمال رئاسة الجامعة بصفة مؤقتة، لحين صدور قرار بتعيين رئيس جديد للجامعة.

وجاء القرار في إطار انتظام العمل داخل الجامعة، وضمان استمرار الأداء الأكاديمي والإداري بكفاءة، بما يخدم العملية التعليمية والبحثية، ويحقق الاستقرار المؤسسي داخل واحدة من أعرق الجامعات المصرية.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوه قد أدى اليمين الدستورية وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ مباشرة مهام عمله من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الوزير أن ملف التعليم يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، مشددًا على ضرورة الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتنمية مهارات الطلاب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب دعم البحث العلمي وربطه باحتياجات المجتمع والصناعة.

كما أشار إلى أهمية تطوير المستشفيات الجامعية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة الجامعات المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، مع التوسع في البرامج التكنولوجية والتخصصات الحديثة التي تواكب التطور العالمي.