عبد المنعم سعيد عن التعديل الوزاري: جوهر القضية لا يكمن في تغيير الأسماء

علّق الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، على التعديل الوزاري الجديد، مؤكدًا أن جوهر القضية لا يكمن في تغيير الأسماء بقدر ما يرتبط بتحديد الأهداف الوطنية الكبرى وما الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية Ten، مساء الأربعاء: «السؤال الأهم يتمثل في ماذا نريد لمصر حقًا؟ وما أهمية التعديل الوزاري؟ وما الذي نطمح إلى إنجازه؟».

وأشار إلى أن السلطة التنفيذية وُجدت لتقود، وأن لحظات الطفرات الكبرى في تاريخ الدول تتحقق عندما تمتلك القيادة أهدافًا واضحة ورؤية محددة المعالم.

وأعرب عن تخوفه من وجود حالة من الإحباط أو اليأس، محذرًا من أي قطيعة قد تعطل مسار العمل، ومؤكدًا في الوقت نفسه تمنياته بالتوفيق للتشكيل الحكومي الجديد.

وعبر عن سعادته باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي في موقعه، معتبرًا أن ذلك يعزز مبدأ الاستمرارية في إدارة الملفات.

وأكد أن مصر بحاجة إلى بناء مجتمع متقدم في مجالي التعليم والتنافسية الاقتصادية، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، خاصة في ظل منطقة إقليمية ملتهبة تتطلب يقظة واستعدادًا دائمين.