النائب محمد كمال: كل وزير شارك في الحكومة وغادر موقعه يستحق الشكر

قال الدكتور محمد كمال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن كل وزير شارك في الحكومة وغادر موقعه يستحق الشكر والتقدير على ما قدمه من جهود في خدمة الوطن والعمل العام.

وأضاف في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن مغادرة المنصب لا تعني الفشل أو نهاية الدور الوطني.

وأوضح أن العمل السياسي ليس مهنة دائمة بقدر ما هو مهمة ومسؤولية، لافتًا إلى أن من يتولى حقيبة وزارية يكون صاحب كفاءة وخبرة لا تُنتزع منه بخروجه من المنصب، بل يمكنه إعادة توظيف هذه الخبرات والاستفادة منها في مجالات أخرى داخل العمل العام أو خارجه.

وأشار إلى أن التغيير الوزاري يُعد "سنة الحياة" وطبيعة متجددة في العمل السياسي، معربًا عن تقديره لمستوى الكفاءات التي انضمت إلى الحكومة في التعديل الأخير.

وأكد عبدالجواد، أن التشكيل الجديد للحكومة يضم شخصيات ذات خبرات متميزة على المستويين المحلي والدولي.

ونوه أن التغيير الوزاري الأخير جاء بتكليفات واضحة في الشكل والمضمون، مؤكدًا أن كل وزارة مطالبة بتحديد مواردها، ووضع آليات متابعة دقيقة، وأدوات قياس أداء واضحة، إلى جانب الاهتمام بالبعد الاقتصادي والشق السياسي في تنفيذ السياسات العامة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في إطار استكمال إجراءات تعديل تشكيل الحكومة، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.