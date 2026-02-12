سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، اليوم الخميس إعفاء خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار من منصبه، وتعيين بن عبد الجليل بديلا.

وأصدر العاهل السعودي، عددًا من الأوامر الملكية، استعرضتها وكالة الأنباء السعودية كالآتي:

إعفاء الأمير/ سعود بن نهار بن سعود آل سعود، محافظ الطائف من منصبه، وتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.

تعيين الأمير/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

تعيين الأمير/ فواز بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة.

إعفاء الأمير/ فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، محافظ الدرعية من منصبه، وتعيينه نائبًا لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة.

تعيين الأمير/ راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة.

إعفاء الأميرة/ هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائب وزير السياحة من منصبها، وتعيينها مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور/ سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، عضوًا في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 84 ) بتاريخ 29 / 2 / 1446هـ.

تعيين الدكتور/ بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، مستشارًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

إعفاء المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

تعيين فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيرًا للاستثمار.

إعفاء الشيخ/ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب النائب العام من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

إعفاء الدكتور/ خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيس ديوان المظالم من منصبه، وتعيينه نائبًا عامًا بمرتبة وزير.

تعيين الشيخ الدكتور/ علي بن احمد بن محمد الاحيدب، رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.

إعفاء الدكتور/ نجم بن عبدالله الزيد نائب وزير العدل من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

إعفاء محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا، وكيل وزارة الداخلية للشئون الأمنية من منصبه، وتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لشئون العمليات بالمرتبة الممتازة.

إعفاء عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه محافظًا لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور/ عبدالله بن احمد بن عبدالله المغلوث نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.

إعفاء المهندس/ هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من منصبه، وتعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمرتبة الممتازة.

إعفاء أحمد بن عبدالعزيز بن البراهيم العيسى، المدير العام للمباحث العامة من منصبه، بناءً على طلبه لظروفه الصحية.

تعيين سليمان بن محمد بن عبدالله القناص، مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

تعيين عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين، مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

تعيين ثامر بن محمد بن قالط الحربي، مساعدًا لوزير الداخلية لشئون التقنية بالمرتبة الممتازة.

تعيين عبدالله بن فهد بن محمد بن فارس، وكيلًا لوزارة الداخلية للشئون الأمنية بالمرتبة الممتازة.