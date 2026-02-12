ترامب يؤكد التقارير بشأن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقارير الإعلامية بشأن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط.

ونشر عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال»، قائلًا إن البنتاجون يستعد لنشر حاملة طائرات ثانية في المنطقة.

وأصدرت وزارة الحرب الأمريكية تعليمات لحاملة طائرات ثانية بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، في إطار استعدادات الجيش الأمريكي لهجوم محتمل على إيران، وفقاً لثلاثة مسئولين أمريكيين تحدثوا لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وجاء الإعلان في وقت عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تناولت أحدث مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إنه أبلغ نتنياهو بأن المفاوضات مع طهران ستستمر لمعرفة ما إن كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق.

وأعلن ترامب هذا الأسبوع أنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط استعداداً لتدخل عسكري في حال فشلت المفاوضات مع إيران.

وأشار أحد المسئولين إلى أن أمر الانتشار قد يصدر خلال ساعات. وأكد المسئولون أن ترامب لم يُصدر بعد أمراً رسمياً بنشر حاملة الطائرات الثانية، وأن الخطط قابلة للتغيير.

وستنضم هذه الحاملة إلى حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن» الموجودة بالفعل في المنطقة، التي تضم مجموعة قتالية من بينها طائرات وصواريخ «توماهوك» وعدة سفن.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الإخباري، أمس الأول الثلاثاء، إنه يدرس إرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط استعداداً لتدخل عسكري محتمل إذا فشلت المفاوضات مع إيران.

وتوقع الرئيس الأمريكي عقد الجولة الثانية من المحادثات مع إيران في الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب الجولة الأولى التي استضافتها مسقط، يوم الجمعة الماضي.

وقال أحد المسئولين لـ«وول ستريت جورنال» إن البنتاجون يُجهّز حاملة طائرات لنشرها خلال أسبوعين، وستُبحر على الأرجح من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتُجري حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» سلسلة من التدريبات قبالة سواحل ولاية فرجينيا الشرقية، وقد تُسرّع هذه الحاملة من وتيرة هذه التدريبات، وفقاً لما ذكره المسئولون.

وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أرسلت حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» قادمة من بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى سفن حربية إضافية وأنظمة دفاع جوي وأسراب مقاتلة.

وسيمثل نشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط المرة الأولى التي توجد فيها حاملتا طائرات في المنطقة منذ نحو عام، حين كانت حاملتا الطائرات «يو إس إس هاري إس ترومان» و«يو إس إس كارل فينسون» موجودتين في الشرق الأوسط لمحاربة الحوثيين في اليمن في مارس 2025.