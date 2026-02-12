الجيش اللبناني يعلن إغلاق معابر غير شرعية مع سوريا

- الغلق يأتي في إطار «مكافحة أعمال التسلل والتهريب» بحسب بيان للجيش

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، أنه أغلق معابر "غير شرعية" مع سوريا في البقاع الشمالي شرقي البلاد، في إطار مكافحة التهريب.

وقال الجيش في بيان إنه "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش معابر غير شرعية في منطقتي مرطيسا ومكيال فرح، البقاع الشمالي".

ولم يوضح بيان الجيش مزيدا من التفاصيل عن تلك المعابر، كما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب السوري. غير أن الحدود اللبنانية السورية تتسم بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين.

يشار إلى أن هذا التداخل، والطبيعة الوعرة للمناطق الحدودية بين البلدين، سهلا على بعض المهربين وتجار المخدرات استغلالها في إنشاء معابر غير شرعية للقيام بعمليات تهريب بين الجانبين، لكن الجهات المعنية في البلدين كثفت جهودها في الآونة الأخيرة لضبط الحدود ومنع التسللات وعمليات التهريب بكل أنواعها، وعلى رأسها تهريب المواد المخدرة.

وبعيدا عن المعابر غير الشرعية، يربط لبنان وسوريا 6 معابر حدودية برية رسمية على طول نحو 375 كيلومترا.