كشفت الفنانة شيماء سيف، عن أمنياتها بارتداء النقاب واعتزال الفن، وذلك خلال لقاء مع الإعلامي نيشان، عبر قناة «الجديد»، مؤكدة أن تلك الأمنية نابعة عن إيمان داخلي.

وقالت خلال اللقاء إن فكرة الحجاب تراودها منذ أن أتمت مناسك الحج، مشيرة إلى أنها تلوم نفسها على تأخير تلك الخطوة حتى اللحظة.

وأضافت: «أنا حقيقي نفسي إني أتنقّب وأبعد عن الفن خالص وأبقى كده مع نفسي.. مش عارفة ليه أنا نفسي أختفي عن أنظار الناس».

وأشارت إلى أنها تتمنى ارتداء الحجاب تحقيقًا للفرض الإيماني، لكن أمنياتها بارتداء النقاب نابعة عن رغبتها في عدم تعرف الناس عليها.

ونوهت أن البعض قد يفسر حديثها بصورة خاطئة، معقبة: «عارفة إن الصح إننا نكون محجبين وإن ده اللي ربنا أمرنا بيه، فأنا نفسي أكون محجبة كفرض، لكن الزيادة عاوزة أتنقب عشان الناس ماتعرفنيش.. حاسة إن الحياة دوشة أوي».

وأكدت في الوقت نفسه، أنها لا تنزعج مما تقدمه في الأعمال الفنية، قائلة: «أنا مابشوفش إننا كفنانين نعمل أي حاجة حرام، الفن بيغير حاجات كتير في المجتمع وبيقدم حاجات كويسة».

ولفتت إلى رسالة تلقتها من أحد الأشخاص، الذي أخبرها أن والدته لم تضحك منذ استشهاد أخيه، إلا بعد رؤيتها على شاشة التلفزيون.