الجيش الملكي قبل مواجهة الأهلي: التأهل في دوري الأبطال بأيدينا

أكد فريدريك هيبيرت، المنسق الرياضي لنادي الجيش الملكي المغربي أن تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا أصبح في المتناول، وذلك قبل مواجهة الأهلي، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة.

وقال فريدريك هيبيرت في تصريحات رسمية: "لم نتعرض سوى لهزيمة واحدة، ومصيرنا بين أيدينا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات".

وأضاف: "التأهل للمرة الثانية تواليًا إلى ربع النهائي سيكون شهادة على نجاح مشروعنا الرياضي، ويؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح بحضور إفريقي مستمر وواعد".

وتابع: "نحن نملك أفضل خط دفاع في الدوري المغربي، وندرك أن الفوز بالبطولات ينبني على حضور دفاعي قوي.. خير مثال على ذلك تتويج نهضة بركان بدوري الموسم الماضي بعد أن استقبلت شباكه 14 هدفاً فقط".

وأتم فريدريك هيبيرت تصريحاته قائلًا: "حصيلتنا في الدوري المغربي جيدة جدًا، ورغم تبقي 22 مباراة، إلا أن النتائج الحالية مشجعة".