لجنة الزراعة بمجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة تضم هيئة الإصلاح الزراعي لتحديد قيمة إيجارية عادلة تحقق التوازن بأراضي الأوقاف

قال النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه تابع عن قرب شكاوى المزارعين بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي وأراضي الأوقاف بمركزي السنطة وزفتي، وذلك في إطار دوره الرقابي والخدمي.

وأوضح حسين، أنه عرض القضية خلال أول جلسة انعقاد للجنة الزراعة والري، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي، وتخفيضها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، حفاظًا على استقرار الفلاح ودعمًا لاستمراره في الإنتاج.

وأضاف حسين، أنه تواصل مع وزير الزراعة ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي، حيث تم عرض المشكلة بشكل واضح، مع التأكيد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي وعدم تحميل الفلاح أعباءً إضافية في ظل التحديات الراهنة.

وذكر أن هذه الجهود أسفرت عن توجيه بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة الإصلاح الزراعي ومحافظة الغربية، لبحث الأمر ميدانيًا وتحديد قيمة إيجارية عادلة تحقق التوازن بين حق الدولة ومصلحة الفلاح.

وأكد النائب إبراهيم مجدي حسين أنه يتابع هذا الملف منذ بدايته، ولن يتركه حتى يتم الوصول إلى حل منصف يخفف العبء عن كاهل المزارعين ويحافظ على استقرار العملية الزراعية في دوائر السنطة وزفتي، مشددًا على أن الفلاح المصري هو أساس الأمن الغذائي، ودعمه واجب لا يقبل التأجيل.