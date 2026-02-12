أعرب الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على منحه الثقة وتشريفه بالاختيار ضمن التشكيل الوزاري الجديد، مثمنا في الوقت ذاته دعم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لهذا التكليف.

وقال خلال مؤتمر صحفي للحكومة، إن نظرته لهذا الاختيار تنطلق من منظور الأسرة الصحفية والإعلامية، وليس من زاوية الدولة، متابعا: «أنا أعتبر هذا الاختيار وأنظر إليه من زاويتكم أنتم، لا من زاوية الدولة؛ فهذا تكريم في النهاية لمهنة، حين يتم اختيار نقيبها المنتخب لثلاث مرات وزيرا للإعلام».



ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل «دعما دائما من الدولة ورغبة حقيقية في تشجيع الصحافة والإعلام للقيام بأدوارهم».

وطالب الصحفيين بالتخلي عن الألقاب المعتادة في أروقة مجلس الوزراء، قائلا: «اللقب الشائع هو معالي الوزير، لكنني لا أريد منكم سوى لقب معالي الزميل.. وهذا يشرفني، فنحن كنا وسنظل زملاء».

وأكد أن المنصب الوزاري لا يغير من صفته الصحفية، قائلا: «البقاء أو الخروج من هنا أو المجيء إلى هنا، لا يمنع الصفة الأصلية التي قضيت فيها أكثر من 40 عاما»، متابعا: «أنتم معالي الزملاء، وكل صحفي وكل إعلامي هو معالي بالنسبة لي شخصيا».