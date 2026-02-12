النائبة ميرال الهريدي: الحكومة الجديدة أمامها ملفات حيوية ينبغي التعامل معها بجدية لضمان تخفيف الأعباء عن المواطنين



أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التعديل الوزاري الأخير يجب أن يُنظر إليه على أنه خطوة نحو تحقيق إصلاحات جوهرية في الأداء الحكومي، وليس مجرد تغيير في الأسماء، موضحة أن الحكومة الجديدة أمامها ملفات حيوية ينبغي التعامل معها بجدية، لضمان تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وأضافت الهريدي، في بيان لها، أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وصقل مهارات الشباب، مشيرة إلى أهمية إصلاح المنظومة التعليمية لتزويد الأجيال القادمة بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الهريدي، أن الملفات الخدمية الأخرى يجب أن تحظى بنفس القدر من الاهتمام، مع التأكيد على ضرورة توفير الخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، وقالت: "من الضروري تحسين قطاعات الصحة والنقل والمرافق العامة، بالإضافة إلى الإسكان والدعم الاجتماعي، لضمان رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق طموحاتهم".

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أن التعديل الوزاري يمثل فرصة ذهبية لتبني سياسات أكثر مرونة وفاعلية، مضيفة أن التركيز يجب أن يكون على تحسين الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الرقابة لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها.

وأضافت أن الخطط المستقبلية يجب أن تتضمن حلولاً واضحة لتطوير التعليم والخدمات العامة، بما يخلق بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتضمن استقرار المجتمع وتماسكه وقالت: "الحكومة الجديدة مسئولة عن تقديم حلول مبتكرة وواقعية تساهم في رفع مستوى الحياة اليومية للمواطنين".

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في تحسين الأداء الحكومي وتوفير نتائج ملموسة على أرض الواقع.