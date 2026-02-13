صاروخ أريان 6 الأوروبي ينطلق في رحلته الأولى للفضاء مزودا بأربعة محركات

انطلق اليوم الخميس صاروخ أريان 6 الأوروبي المزود بأربعة محركات دفع من محطة فضاء بأمريكا الجنوبية، مسجلا المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق الصاروخ الأكبر حجما إلى الفضاء.

وجرت عملية إطلاق الصاروخ من محطة الفضاء الأوروبية في كورو، في جويانا الفرنسية، في مهمة لنقل 32 قمرا صناعيا تابعا لشركة أمازون، إلى المدار الأرضي المنخفض على ارتفاع يقارب 465 كيلومترا.

وتشكل هذه الأقمار الصناعية جزءا من مشروع أمازون ليو، وهو "شبكة الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض التابعة لشركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية، والتي تهدف إلى توفير خدمة إنترنت سريعة وموثوقة للزبائن الذين تقع مناطقهم خارج نطاق الشبكات الحالية"، وفقا لما أفادت به شركة تشغيل الصاروخ "أريان سبيس".

ويعتبر صاروخ أريان 6 عنصرا أساسيا في تحقيق الاستقلال الأوروبي في الفضاء، إذ يتيح للدول الأوروبية إطلاق أقمار صناعية أكبر حجما إلى المدار.

ويلي صاروخ أريان 6، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2024، صاروخ أريان 5 الذي ظل في الخدمة من عام 1996 حتى 2023.





