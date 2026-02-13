بنجلاديش تصوت في أول انتخابات منذ انتفاضة 2024 التي أطاحت بشيخة حسينة

أجرت بنجلاديش اليوم الخميس أول انتخابات منذ الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بحكومة شيخة حسينة في عام 2024، فيما سارت عملية التصويت بصورة سلمية إلى حد كبير.

وأظهرت توقعات أن الائتلاف بقيادة الحزب القومي البنجلاديشي حصل على الصدارة بفوزه بـ 115 مقعدا، بينما حصل منافسه الرئيسي، وهو حلف مؤلف من 11 حزبا بقيادة حزب الجماعة الإسلامية على 32 مقعدا ومقعد واحد لمرشح مستقل، وفقا لقناة "جامونا تي في" التي تتخذ من دكا مقرا لها.

وبعد بداية بطئية، احتشدت الجماهير بمراكز الاقتراع في العاصمة دكا، وفي أماكن أخرى في وقت لاحق من اليوم. وبحلول الساعة 1400 مساء، أدلى 47% من الناخبين بأصواتهم، حسبما ذكرت مفوضية الانتخابات.

ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية غدا الجمعة. يشار إلى أن بنجلاديش ديمقراطية برلمانية يتم فيها انتخاب 300 نائب بالاقتراع المباشر.

ويحق لأكثر من 127 مليون شخص التصويت في أول انتخابات في البلاد منذ الإطاحة بحسينة.