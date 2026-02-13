مصرع خارج عن القانون في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

لقي خارج عن القانون مصرعه؛ بعد تبادل إطلاق النار مع قوة مباحث مركز شرطة نصر النوبة بأسوان.

وكانت معلومة قد وصلت إلى الرائد أيمن شامة، رئيس مباحث المركز، تفيد بتواجد خارج عن القانون داخل "توك توك" بقرية أدندان.

وعلى الفور تم إعداد قوة من مباحث المركز بقيادة أيمن شامة، رئيس وحدة المباحث، والنقيبين أنس الصبروت وشريف عامر، حيث فور وصولهم لمكان تواجد الخارج بادر بإطلاق النار على قوة المباحث، التي تبادلت معه إطلاق النار، وانتهى التبادل بمصرعه.

وبالفحص عُثر داخل التوك توك على رشاش مضاد للطيران وبندقيتين وكمية من الذخيرة والخزن، وتم التحفظ على المضبوطات ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.