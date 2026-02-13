البرازيلي إيجور تياجو يتوّج بجائزة لاعب شهر يناير في الدوري الإنجليزي

توج البرازيلي إيجور تياجو، مهاجم نادي برينتفورد، بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح تياجو في الفوز بالجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، والثانية في مسيرته الاحترافية، بعد أن سبق له الفوز بجائزة لاعب شهر نوفمبر.

وبات تياجو أول لاعب برازيلي في التاريخ يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرتين، علماً أن الجائزة سبق أن حصل عليها 5 لاعبين برازيليين، وهم رودريجو مونيز، ولوكاس مورا، وديفيد لويز، وإيدو، وجونينيو باوليستا.

وخلال شهر يناير، نجح تياجو في تسجيل 5 أهداف مع فريقه، ليقود برينتفورد إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة.

وانضم إيجور تياجو، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى برينتفورد قادمًا من نادي كلوب بروج البلجيكي صيف 2024.

ويتصدر تياجو قائمة هدافي فريقه هذا الموسم برصيد 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي، متابعًا إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ22 هدفًا على صدارة ترتيب الهدافين.

وسجل مهاجم برينتفورد خلال يناير 3 أهداف في شباك إيفرتون وهدفين في شباك سندرلاند، في أداء مميز ساهم في تقدم الفريق على جدول الترتيب.