مصرع 4 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بأسوان

شهد طريق إدفو - مرسى علم بأسوان، صباح اليوم الجمعة، وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، ما أدى إلى اشتعالهما بعد تسرب البنزين، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت الجهات المعنية في مركز إدفو شمال محافظة أسوان قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق إدفو - مرسى علم، وتحديدا عند الكيلو 35، وبعد تسرب البنزين اشتعلتا.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم إخماد الحريق في السيارتين بعد اشتعالهما، وتم اتخاذ اللازم، فيما انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة.

وتبين بالفحص والمعاينة الأولية لرجال الأمن في مكان الحادث أن الجثامين لأشخاص سودانيي الجنسية، بينهم متفحمون، والمصابون أيضا لأشخاص سودانيون ما عدا واحدا منهم مصري الجنسية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ اللازم.