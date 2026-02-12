موجة ارتفاع جديدة فى أسعار الدواجن بالمحافظات قبل رمضان

- زيادة الطلب وقلة المعروض ترفع الأسعار إلى 115 جنيهًا للكيلو فى بعض المحافظات

- نقيب البيطريين يحذر من إغراق السوق بالدواجن المستوردة ويطالب بدعم المربين

- مطالب بإنشاء بورصة سلعية للدواجن وتحديد هامش ربح عادل

كتب - ماهر عبد الصبور وكمال راشد وخميس البرعى ومحمد نصار ومحمد فتحى ومحمد راشد ومحمد صابر

شهدت سوق الدواجن خلال الأيام الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فى ظل تراجع المعروض من الإنتاج المحلى مقابل زيادة الطلب على الشراء، وسط تحديات متشابكة تواجه الصناعة، على رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وحذر مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين، من اللجوء إلى استيراد الدواجن كحل لخفض الأسعار، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدى إلى إغراق السوق بالمنتجات المستوردة، بما يمثل خطرًا على الصناعة المحلية على المدى الطويل، نتيجة خروج المزيد من صغار المربين من السوق وتراجع الإنتاج المحلى.

وأشار حسن فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى ضرورة استعانة وزارة الزراعة والجهات المعنية فى الدولة بلجان من الخبراء لوضع ضوابط ونظم وتفعيل الرقابة على كل أقسام صناعة الدواجن بشكل علمى، مؤكدًا أن توجيه الدعم المباشر للمربين خلال فترات ارتفاع التكلفة يعد أكثر فاعلية من توجيهه إلى الاستيراد.

ولفت إلى أن قطاع تربية الدواجن شهد خلال الأشهر الستة الماضية خسائر متتالية لدى عدد كبير من المربين، نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وتعرض بعض المزارع لمشكلات مرضية أثرت على الإنتاج، خاصة لدى صغار المربين الذين كانوا يمثلون ما بين 80 إلى 85% من إجمالى حجم الإنتاج، إلا أن نسبتهم تراجعت خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 60 أو 65% نتيجة الخسائر التى تعرضوا لها، وهو ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار وفقا لقواعد العرض والطلب.

وشدد على أن ارتفاع أسعار الدواجن لا يعود إلى الاحتكار كما يتحدث البعض، موضحًا أن الدواجن سلعة حية لا يمكن تخزينها لفترات طويلة مثل السلع الأخرى، حيث يضطر المربى إلى بيعها فور وصولها إلى الوزن التسويقى المناسب، وهو ما يصعب معه تطبيق ممارسات الاحتكار التقليدية.

وطالب نقيب الأطباء البيطريين الدولة بدعم صغار المربين، وإعداد خريطة وبائية دقيقة تحدد طبيعة الأمراض المنتشرة، ومدى ملاءمة اللقاحات المتداولة لها، داعيًا إلى إنشاء بورصة سلعية للدواجن تعلن الأسعار العادلة بصورة يومية أو أسبوعية إلى جانب تحديد هامش ربح عادل للمربين.

يأتى ذلك فيما شهدت أسواق الطيور بمحافظة الإسكندرية، موجة ارتفاع جديدة فى أسعار الدواجن، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 110 جنيهات.

ورصدت «الشروق» خلال جولتها آراء عدد من المواطنين، الذين أعربوا عن قلقهم من تزامن ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذى يشهد عادة زيادة فى معدلات الاستهلاك.

وقال سالم محمد، أحد المواطنين، إن ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان يضاعف الأعباء على الأسر، مطالبًا بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

وفى كفر الشيخ، شهدت أسواق بيع الدواجن بالمحافظة ارتفاعًا ملحوظًا فى الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو إلى 98 جنيها، بعد أن كان يتراوح بين 74 و75 جنيها.

وقال عبود صالح، صاحب مزرعة فراخ، إن الارتفاع الحالى يرجع إلى زيادة الطلب مقابل قلة المعروض من المزارع، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التدفئة، مع نفوق كميات كبيرة من الدواجن بالمزارع.

وفى البحيرة، شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا فى أسواق المحافظة، نظرًا لإقبال المواطنين على الشراء حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 100 جنيه، و125 جنيهًا للحمراء؛ ما أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء.

واعتبرت عزة رشاد، موظفة، أن التجار يستغلون فرص البيع والمواسم مع اقتراب شهر رمضان ولجوء الأسر المصرية إلى تخزين متطلبات رمضان.

وفى المنيا، أكد أحمد راضى، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، أن أسواق الفراخ البيضاء شهدت ارتفاعًا فى الأسعار ووصل سعر الكيلو إلى 105 جنيهات، مما تسبب فى غضب المواطنين وإحجامهم عن الشراء، لافتا إلى أن الغرفة بالتنسيق مع مديرية التموين تعمل على خفض الأسعار، وذلك بالتوسع فى المشاركة بمنافذ بيع دواجن مبردة داخل معارض أهلًا رمضان.

وفى الأقصر، واصلت أسعار الدواجن فى أسواق المحافظة تسجيلها ارتفاعًا ملحوظًا، فبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 109 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الأوراك إلى 119 جنيهًا، والبانيه إلى 245 جنيهًا.

وقال أحمد أبوالسعود، تاجر دواجن فى الأقصر، لـ«الشروق»، إن هذا الارتفاع فى الأسعار يأتى بالتزامن مع زيادة الطلب على الدواجن ومنتجاتها داخل الأسواق المحلية، خاصة مع اعتماد عدد كبير من الأسر عليها كمصدر أساسى للبروتين فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وفى البحر الأحمر، شهدت أسواق بيع الطيور بمدينة الغردقة ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار الدواجن، ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 115 جنيهًا و130 جنيها للفراخ البلدى، و140 جنيها للبانيه.