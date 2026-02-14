أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن إدارة النادي تواصل دعمها الكامل للجهازين الفني والإداري، مشيرًا إلى أن تقييم تجربة المدير الرياضي جون إدوارد سيتم عقب نهاية الموسم، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنظومة.

وأوضح المندوه، في تصريحات إعلامية، أن النادي يمر بمرحلة حساسة تتطلب الاستقرار، مؤكدًا أن إدوارد يبذل جهودًا كبيرة لتطبيق نظام عمل منضبط رغم التحديات القائمة، وأن الإدارة تسعى لتوفير بيئة مناسبة تساعده على أداء مهامه. وأضاف أن الفريق يواصل المنافسة بشكل جيد، وهو ما يستدعي التكاتف والتعامل الواقعي مع الأوضاع غير المستقرة بدلًا من التركيز على السلبيات في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تمنح المدير الرياضي الثقة والدعم، معربًا عن أمله في أن تثبت النتائج بنهاية الموسم نجاح التجربة، معتبرًا أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لإصدار أحكام نهائية.

وفي سياق آخر، شدد المندوه على أهمية الدور الجماهيري في دعم الفريق، كاشفًا عن خطة لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد مخصص للمشجعين بالتعاون مع إحدى الشركات، بهدف تعزيز التواصل والاستفادة من القاعدة الجماهيرية الكبيرة للنادي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الشهرين المقبلين. كما أشار إلى تنظيم رحلات جماهيرية عبر حافلات لتسهيل حضور المشجعين ومساندة الفريق في مواجهاته المقبلة خارج ملعبه.

وعلى صعيد الجهاز الفني، أكد المندوه استمرار المدرب معتمد جمال في منصبه، مشيدًا بقدرته على قيادة الفريق في ظل الضغوط والإصابات، ومعتبرًا أنه أحد أبناء النادي الذين يدركون طبيعة المرحلة ويضعون مصلحة الفريق وتحقيق الانتصارات في المقام الأول.

واختتم المسؤول تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يركز على دعم جميع عناصره في الوقت الحالي، سواء إداريًا أو فنيًا أو جماهيريًا، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتحقيق أفضل النتائج الممكنة خلال الفترة المقبلة.