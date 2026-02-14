رئيس البنك الأهلي يوضح كواليس صفقة الجزار للمارد الأحمر

كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، تفاصيل انتقال اللاعب عمرو الجزار إلى صفوف الأهلي، مؤكدًا أن الصفقة جاءت ضمن رؤية الإدارة لتحقيق أقصى استفادة فنية ومالية للنادي خلال الموسم الجاري.

وأوضح نصار، في تصريحات إعلامية، أن الموسم الحالي يُعد الأفضل في تاريخ النادي من حيث العوائد المالية، مشيرًا إلى أن الإدارة تعتمد استراتيجية واضحة تقوم على تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والنجاح الرياضي داخل الملعب. وأضاف أن بيع الجزار تم بمقابل مالي مناسب يعكس قيمة اللاعب، إلى جانب الاتفاق على استعارة أحمد رضا، الذي وصفه باللاعب المميز القادر على تقديم إضافة فنية بفضل قدرته على اللعب في مركزي الارتكاز وقلب الدفاع.

وشدد رئيس البنك الأهلي على أن جميع القرارات المتعلقة بالانتقالات تُتخذ وفقًا لمصلحة النادي أولًا، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، مؤكدًا في الوقت نفسه متانة علاقته بالكابتن محمود الخطيب وإدارة الأهلي، واصفًا العلاقة بأنها قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.

وفي سياق متصل، تطرق نصار إلى ما أثير قبل عامين بشأن انتقال الحارس محمد أبو جبل إلى الأهلي، موضحًا أن المفاوضات لم تتجاوز مرحلة النقاشات الأولية، ولم تصل إلى اتفاق رسمي بين الأطراف المعنية، لينتهي الأمر دون إتمام الصفقة.

واختتم نصار تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة البنك الأهلي ستواصل العمل وفق نهجها الحالي لتعزيز موارد النادي وتدعيم الفريق بعناصر قادرة على المنافسة، بما يضمن استمرار التطور على المستويين الإداري والفني خلال المواسم المقبلة.