تفتيش منزل رئيس الوزراء النرويجي السابق على وقع قضية إبستين

بدأ مسئولون تفتيش منزل رئيس الوزراء النرويجي السابق توربيورن ياجلاند في أوسلو، وذلك على صلة بالفضيحة المحيطة بالملياردير المتهم بالاتجار الجنسي جيفري إبستين.

وأكد محامي ياجلاند هذا الاجراء لصحيفة فيردينز جانج.

وذكرت الصحيفة اليوم الخميس، أن ضباط وكالة الجرائم الاقتصادية فتشوا أيضا منزل ياجلاند.

وبعدما غادر منصب رئيس الوزراء، أصبح ياجلاند السكرتير العام لمجلس أوروبا ورئيس لجنة نوبل النرويجية.

وبناء على طلب من النرويج، قام مجلس أوروبا برفع الحصانة عن ياجلاند، التي كان يتمتع بها خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2019، بصفته الأمين العام للمنظمة المعنية بحقوق الإنسان.

ويخضع ياجلاند، للتحقيق بناء على شبهة الفساد بسبب صلاته بالمعتدي الجنسي إبستين.

وخلال فترة عمله في مجلس أوروبا، يقال إنه أقام في شقق إبستين في باريس ونيويورك وقضى عطلاته في قصره في بالم بيتش.

وقال محامي ياجلاند لوكالة أنباء إن.تي.بي النرويجية، إن موكله يتعاون مع هيئة التحقيق ذات الصلة ولكنه لا يعتقد أنه سيكون هناك أي ملابسات من شأنها أن تؤدي إلى الملاحقة الجنائية.