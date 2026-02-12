توثيق 20 توغلا إسرائيليا داخل الأراضي السورية منذ مطلع فبراير

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس في قرية صيدا الحانوت، بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن "قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية من نوع "همر" توغلت في القرية، وأقامت حاجزا عند مدخلها الغربي، وفتشت المارة وعرقلت الحركة لفترة، ثم انسحبت من المنطقة".

وأشارت الوكالة، إلى "توغل قوات الاحتلال مساء أمس الأربعاء في قرية أوفانيا، فيما أطلقت قنابل مضيئة وقذيفتي مدفعية باتجاه محيط تل الأحمر عين النورية، بريف القنيطرة الشمالي".

وبدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية صعدت من تحركاتها العسكرية داخل المناطق الجنوبية مسجّلة سلسلة توغلات برية وتحليقات جوية في ريفي القنيطرة ودرعا منذ بداية شهر فبراير الجاري، كاشفا عن توثيق 20 توغلا إسرائيليا داخل الأراضي السورية منذ مطلع الشهر الجاري.

وأضاف المرصد، في بيان صحفي اليوم، أن هذه التحركات شملت عمليات دخول برية متكررة، ترافقت مع اعتقالات لمدنيين، وأعمال تجريف طالت أراضٍ زراعية، إضافة إلى نصب حواجز عسكرية مؤقتة داخل الأراضي السورية.