بلغاريا تعين حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت رئيسة بلغاريا إيليانا يوتوفا، اليوم الخميس، تعيين مسئول بارز بالبنك المركزي رئيسا مؤقتا للحكومة لحين إجراء الانتخابات في أبريل المقبل؛ لمواجهة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وسيترأس أندريه جيوروف نائب محافظ البنك المركزي البلغاري الحكومة المؤقتة التي ستقوم بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في الدولة التي تجرى ثامن انتخابات خلال خمسة أعوام.

ويذكر أن الغموض السياسي المحيط ببلغاريا خلال هذه الفترة أدى لتآكل الثقة في المؤسسات، وأوجد مساحة للجماعات الشعبوية والقومية، ومهد الطريق أمام النفوذ الهجين الروسي.

وقالت يوتوفا، إنها تتوقع أن يقترح جيوروف أسماء أعضاء مجلس الوزراء خلال سبعة أيام.

وبعد ذلك ستوافق الرئيسة على الأسماء المقترحة، وتحدد موعدا لإجراء الانتخابات، التي أوضحت سابقا إنها ستعقد في 19 أبريلالمقبل.